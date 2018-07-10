كريس بول يمدّد عقده مع هيوستن

المصدر: نيويورك - أ ف ب

وقّع كريس بول، عقداً جديداً مع فريقه هيوستن روكتس، المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في صفقة لأربع سنوات، قدرت بـ 160 مليون دولار. ويلعب بول في صفوف هيوستن، إلى جانب جيمس هاردن أفضل لاعب في البطولة.

وسجل بول البالغ من العمر 33 عاماً، والذي شارك 9 مرات في مباراة كل النجوم (أول ستار)، معدلاً في المباراة الواحدة مع هيوستن الموسم الماضي بلغ 18,6 نقطة، مع 7,9 تمريرات حاسمة و5,4 متابعات.

ويحتل كريس بول المركز السادس في البطولة على صعيد التمريرات الحاسمة، والثاني في الرميات الحرة بنسبة 91,9 في المئة، ويأتي في المركز الحادي عشر في سرقة الكرة، ونجح في مارس بالوصول إلى الـ 2000 سرقة، لينضم إلى جيسون كيد وغاري بايتون وجون ستوكتون، الذين حققوا 8 آلاف تمريرة حاسمة، و2000 سرقة على الأقل في مسيرتهم.