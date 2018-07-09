قبيسي يحرز ذهب «فري ستايل»

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

حقق القافز الإماراتي المتألق عبد الباري قبيسي المركز الأول في بطولة العالم السابعة للقفز بالمظلات «فري ستايل» 2018، واستحق ذهبية البطولة عن جدارة.

وأهدى نصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية الإنجاز إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

ووجّه النيادي التهنئة وجزيل الشكر والعرفان إلى سموه، باسمه وباسم عشاق ومحبي الرياضات الجوية على دعمه المستمر وغير المحدود للرياضات الجوية، مما أسهم في تحقيق هذه الإنجازات.

وقال النيادي: إننا سعداء بما حققه نسور الإمارات ومصدر سعادتنا أننا نسعى لرد جزء من الدين إلى قادتنا الذين يدعمون شبابنا بصفة مستمرة، مما يسهم في رفع اسم وعلم دولتنا الغالية في جميع المحافل الرياضية.