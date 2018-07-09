ملتقى «كلباء» الصيفي 15 الجاري

المصدر: كلباء - البيان الرياضي

يبدأ نادي اتحاد كلباء الرياضي ملتقاه الصيفي اعتباراً من 15 الجاري، ويستمر حتى الثاني من أغسطس المقبل، وذلك ضمن فعاليات النشاط الصيفي، والبرامج الهادفة التي يتضمنها البرنامج الوطني للأنشطة الصيفية، صيف بلادي 2018، بالتعاون مع الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة ومجلس الشارقة الرياضي، وقال الدكتور عبدالله سيف الذباحي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية بالنادي، إن باب التسجيل مفتوح خلال الفترتين الصباحية والمسائية حتى نهاية الأسبوع الحالي، مشيراً إلى أن شروط المشاركة تتمثل في فتح المشاركة للأبناء المواطنين والمقيمين من الأعمار من 7 حتى 12 سنة.