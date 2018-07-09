فوز كبير للهلال على مريخ الفاشر

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

حقق الهلال السوداني فوزاً كبيراً على مريخ الفاشر برباعية دون مقابل، ضمن مباريات دوري النخبة بالدوري الممتاز، وقال مدرب الفريق لامين ندياي في تصريحات صحافية إن التعديلات التي شهدتها تشكيلة الفريق أمام مريخ الفاشر طبيعية، وأضاف ندياي أن المباراة كانت صعبة للغاية، مبيناً أن الخروج من منافسة كأس السودان على يد ود هاشم سنار أثر على الروح المعنوية للاعبين. وقال: نجحنا في إنهاء المباراة من الشوط الأول، لذلك أجريت تعديلات مع بداية الشوط الثاني، وأعتقد أننا خرجنا بمكاسب كبيرة. وأوضح مدرب الهلال أنه راضٍ عن أداء فريقه، مؤكداً أن المواجهة التي خاضها ستمثل إعداداً جيداً لمباراة المريخ ودي سونغو الموزمبيقي. وقال إن مواجهة المريخ قبل خوضنا لمباراة دي سونغو الموزمبيقي أمر إيجابي ويصب في مصلحتنا.