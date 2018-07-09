الأردن يحتفل باليوم الأولمبي العالمي

المصدر: عمان - البيان الرياضي

احتفلت اللجنة الأولمبية الأردنية باليوم الأولمبي العالمي، وفعالية الجري للترويج للألعاب الآسيوية (إندونيسيا ٢٠١٨) والذي أقامته اللجنة في حدائق الحسين.

وأقيم سباق الجري لمسافة 1600متر، للترويج للنسخة الثامنة عشرة لدورة الألعاب الآسيوية والتي تستضيفها إندونيسيا في مدينتي جاكرتا وبالمبانغ خلال الفترة من 18 أغسطس إلى 2 سبتمبر المقبلين.

وعبر حيدر فرمان مدير الفعاليات الرياضية في المجلس الأولمبي الآسيوي عن سعادته بإقامة سباق الجري في الأردن، قائلاً: نحن سعداء جداً بأن تقام هذه الفعالية في الأردن، نحرص في المجلس الأولمبي الآسيوي على الترويج للألعاب الآسيوية وتعريف المجتمعات بالرسائل الإنسانية والرياضية التي تقدمها هذه الألعاب.

وتابع: أقيمت هذه الفعالية في أكثر من 20 دولة آسيوية، ونسعى إلى إقامتها في المزيد من الدول قبيل الانطلاق الرسمي للألعاب.