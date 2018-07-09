دورة للكاراتيه في نادي الذيد

المصدر: الذيد - البيان الرياضي

في إطار فعاليات الملتقى الصيفي لنادي الذيد الثقافي الرياضي، ضمن فعاليات مجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة، ينظم النادي يومياً وفي صالته الرياضية تدريبات الكاراتيه للمشاركين الذين يتوافدون يومياً إلى صالة الكاراتيه بالنادي. ويتلقى المشاركون بدورة تعليم فنون الكاراتيه تدريبات متقدمة من قبل مدرب الكاراتيه أحمد حمود خلف، حيث تم تخصيص حصص التدريب حتى يتم الاستفادة لدى المشاركين بشكل كامل وإكسابهم مهارات الكاراتيه واتسمت التدريبات بالقوة والجدية التي يغلب عليها طابع المرح والسرور.