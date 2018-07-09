براهم مديراً رياضياً للنجم الساحلي

المصدر: تونس - صالح قادري

أعلنت إدارة النجم الساحلي عن تعيين لاعبها الدولي السابق حكيم براهم، مديراً رياضياً خلفاً لزياد الجزيري المستقيل من هذه الخطة. علماً أن براهم سبق له أن اضطلع بالإدارة الفنية للنجم في عهد الرئيس السابق معز إدريس.

من جهة أخرى قطعت إدارة النجم خطوة مهمة في استكمال التحضيرات اللوجستية الخاصة برحلة الفريق إلى سوازيلاند لمواجهة فريق مبابان يوم الثلاثاء 17 الجاري، في إطار الجولة الثالثة من دور مجموعات رابطة أبطال أفريقيا، وبعد تأمين الطائرة الخاصة بالرحلة وتوفير جميع المستلزمات تأكد أن موعد السفر تقرر يوم السبت 14 الجاري.

كان في البرنامج أن يتبارى النجم أمس ودياً مع النادي الصفاقسي، إلا أن الأخير قد اعتذر في آخر لحظة.