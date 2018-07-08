العصيمي يقدم الوسام البارالمبي الآسيوي لرئيس كازاخستان

قدم ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية بالعاصمة الكازاخية أستانا، الوسام البارالمبي الآسيوي، إلى نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان الذي يعد أعلى وسام تمنحه «البارالمبية القارية» لقادة وزعماء الدول، الذين يسهمون في دعم الحركة البارالمبية، ودفع مسيرة «أصحاب الهمم» في«القارة الصفراء» إلى الأمام من خلال الرياضة والقوانين والتشريعات التي يقدمونها في المجتمع ليتساوى الجميع في الحقوق والواجبات ضمن مبادرات العصيمي من أجل تقدير الجهود المبذولة على مستوى الحكومات. وأعرب نزار باييف عن فخره بالوسام البارالمبي الآسيوي، مشيداً بالدور الكبير الذي ظل يلعبه ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية، من أجل تطوير الحركة البارالمبية في القارة الآسيوية. دبي - البيان الرياضي