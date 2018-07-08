«فيفا» يمهل المريخ لسداد مستحقات مارسيال

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نادي المريخ مهلة جديدة، حتى الخامس والعشرين من يوليو الجاري لسداد مستحقات الإيفواري كوفي مارسيال، وكان الفيفا عاقب المريخ من قبل وحرمه من التعاقدات لمدة عام بسبب عدم إيفائه بسداد مستحقات اللاعب في موعدها، وسيكون مجلس الوفاق المريخي الذي يتوقع تكوينه غداً أمام تحدٍ كبير من أجل تسديد مستحقات مارسيال ومواطنه باسكال.

من جهة أخرى أعلن شمس الدين الطيب، عضو مجلس إدارة نادي المريخ «المنتخب»، رفضه القاطع لمسودة الوفاق التي قدمتها لجنة المبادرة، وأشار في بيان أصدره مساء أول من أمس إلى أن مجلس الإدارة كان قد كلف محمد جعفر قريش رئيس النادي بالإنابة بالجلوس إلى لجنة الوفاق وسماعها والإطلاع على مقترحاتها وليس الموافقة على هذه المسودة.