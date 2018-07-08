هدى المطروشي رئيسة لـ «آسيوي المبارزة»

المصدر: بانكوك - البيان الرياضي

اختار الاتحاد الآسيوي للمبارزة الدكتورة هدى عبد الرحمن المطروشي، أمين عام اتحاد الإمارات للمبارزة وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للمبارزة، لرئاسة المجلس الآسيوي للمبارزة للمرأة، وعضوية كل من هيلين سميث (رئيس اتحاد المبارزة الأسترالي وأوقيانوسيا) نائباً للرئيس، وجوليانا سيو من سنغافوره، وماريل من الفلبين، وريني هامز من الهند، واينا فاريك من مكاو، ومونيكا من الصين، وايي من ماينمار، جاء ذلك على هامش اجتماع كونغرس الاتحاد الآسيوي المنعقد بالعاصمة التايلاندية بانكوك.