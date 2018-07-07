الأهلي المصري.. أزمة رعاية مستمرة

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري اجتماعاً مع رموز النادي على رأسهم حسن حمدي الرئيس الأسبق، وبعض رجال الأعمال ممن سبق لهم دعم النادي وهم، تيسير الهواري وصفوان ثابت، إضافة إلى محمد الجارحي عضو المجلس، وذلك لبحث كيفية التعاون والدعم، بعد انسحاب شركة «صلة» السعودية من رعاية النادي.

وتتجه النية إلى تأسيس شركة مساهمة قائمة بذاتها، لكن حاليا يسعى الأهلي لإيجاد حلول لتغطية الصفقات الجديدة التي سيحتاجها فريق الكرة الأول، وسيتولى ذلك رجال الأعمال المحبون للنادي، فضلا عن استكمال مشروع إستاد الأهلي.

من جانبها طالبت وكالة الأهرام للإعلان بحقها في الرعاية، بعد انسحاب الشركة السعودية، كونها صاحبة الترتيب الثاني في المزايدة، وكذلك أعلنت مؤسسة أخبار اليوم الحليفة للأهرام في المزايدة، أنها ستراجع قانون المزايدات للتأكد من أحقية حصولهما على الرعاية من عدمه، غير أن اتحاد كرة القدم ألمح إلى ضرورة إقامة مزايدة جديدة وفقاً للقانون.

على جانب آخر، قرر اتحاد كرة القدم إطلاق اسم المعلق الرياضي الراحل إبراهيم الجويني، رئيس نادي الأولمبي السابق، على الموسم الجديد من مسابقة الدوري.

واستمراراً لانسحاب روابط المشجعين من المشهد، أعلنت رابطة مشجعى نادي المصري البورسعيدي «جرين إيجلز» حل الرابطة وحرق العلم الخاص بها.