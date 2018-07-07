شباب «الطائرة» إلى معسكر بولندا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

غادر المنتخب الوطني للكرة الطائرة للشباب أمس، إلى بولندا لبدء معسكر خارجي يستمر إلى يوم 18 يوليو الجاري، برئاسة مبارك حارب النعيمي عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويخوض خلاله الفريق 4 مباريات ودية مع فرق بولندية، ويعود منه «الأبيض الشاب»، ليسافر إلى البحرين، برئاسة عبد العزيز السلمان عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية للطائرة، للمشاركة في البطولة الآسيوية للطائرة للشباب من 19 إلى 29 من الشهر نفسه.

وكان منتخبنا الوطني للطائرة للشباب، قد أنهى أول من أمس، معسكراً داخلياً في عجمان، وانتظم فيه اللاعبون المختارون في تدريبات يومية على ملعب صالة نادي عجمان، تحت قيادة المدرب المصري شريف محمود سويلم، ومساعديه محمد يوسف الحمادي وأشرف رشاد عبدالله.