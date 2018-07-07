مدرب «الأفريقي» يصل إلى تونس اليوم

المصدر: تونس - صالح قادري

يصل اليوم إلى تونس المدرب الجديد للنادي الأفريقي قادماً من بلجيكا، رفقة رئيس النادي عبد السلام اليونسي، ورغم التكتم عن هويته فإنه قد يكون جورج ليكانس الذي سبق له أن درب المنتخب التونسي.

كما أشارت بعض المصادر إلى أنه في حال عدم الاتفاق مع ليكانس فإن المدرب الجديد للنادي قد يكون جوزي ريغا الذي درب فرجاني ساسي وفخر الدين بن يوسف في فريق ماتز الفرنسي، أو باتريك دولفيد الذي اتصل به مسؤول من الأفريقي قبل سفر رئيس النادي إلى بلجيكا.

المهم أن المدرب الجديد للنادي الأفريقي أجنبي وسيتحول غداً مع الفريق إلى مدينة طبرقة من أجل القيام بمعسكر إعداد. من جهته أبلغ المهاجم صابر خليفة مسؤولي الأفريقي رغبته في خوض تجربة احترافية مع الكويت الكويتي.