الإمارات تستضيف تدريبات الجوجيتسو السعودي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يستضيف اتحاد الإمارات للجوجيتسو تدريبات 6 لاعبين من المنتخب السعودي للجوجيتسو منذ وصولهم إلى أبوظبي في 24 يونيو الماضي، وذلك في إطار استعداداتهم لخوض منافسات بطولة آسيا الثالثة التي ستقام في كازاخستان خلال الفترة من 11 إلى 15 يوليو الجاري، والتي ستكون تجربة مهمة لمنافسات الجوجيتسو في دورة الألعاب الآسيوية التي ستستضيفها جاكرتا في شهر أغسطس المقبل.

ويخضع لاعبو المنتخب السعودي للتدريبات في صالة مبادلة أرينا مع لاعبين من أصحاب الحزام الأسود في الإمارات على فترتين يومياً اعتباراً من العاشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، ثم السادسة والنصف وحتى الثامنة والنصف مساءً. وسوف يتوجه المنتخب السعودي مباشرةً من أبوظبي إلى كازاخستان في الثامن من يوليو الجاري.