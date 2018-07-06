ماورو زاراتي مهدد بالقتل

المصدر: بوينس آيرس - د ب أ

تقدم اللاعب الأرجنتيني ماورو زاراتي بشكوى لدى سلطات بلاده، بعد تعرضه لتهديدات بالقتل عقب إعلانه الرحيل عن نادي فيليز سارسفيلد إلى صفوف بوكا جونيورز.

وقال زاراتي في تصريحات لقناة «تي واي سي سبورتس» التليفزيونية: «لم أكن أعتقد أن غضب الناس سيصل إلى هذا الحد، التهديد بالقتل والكثير من الشتائم، الأمر صعب، وخاصة بالنسبة لزوجتي وعائلتي وأخوتي وأبنائهم الذين لا علاقة لهم بالموضوع».

وكان زاراتي قد أعلن الاثنين أنه سيرحل عن فيليز سارسفيلد، وطلب من جماهير فريقه القديم أن تسامحه لأنه سيغادر النادي الذي عاد إليه مطلع العام الجاري بعد أن خاض تجربة احترافية كبيرة في إيطاليا وإنجلترا وقطر وأخيراً في الإمارات.