الملك جيمس .. صفقة الإنقاذ لليكرز

المصدر: إعداد - مجتبى فاروق ــ غرافيك: حسام الحوراني

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على الرغم من بلوغه الثالثة والثلاثية من عمره، إلا أن إبداع ليبرون جيمس الملقب بالملك جيمس لا يزال يجذب أنظار الأندية في كرة السلة الأميركية، وآخرها ليكرز العريق الذي يعتبر التعاقد مع «الملك» الخطوة الأولى لإنقاذه من التراجع، وبداية الطريق نحو استعادة أمجاد الماضي.

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من أجل إقناع الملكي جيمس للانضمام إلى صفوفه، قدم ليكرز راتباً سنوياً قياسياً للاعب تجاوز الثلاثين عاماً، حيث عرض عليه مبلغ 154 مليون دولار بعقد يمتد لأربع سنوات، أي براتب سنوي يصل إلى 38.5 مليون دولار.

قرار

رفض جيمس البقاء في صفوف كليفلاند كافاليرز على الرغم من انه يملك بنداً في عقده يتيح له تمديد العقد مع النادي، من غير موافقة الأخير، ولمدة عام، ولكنه فضل الرحيل إلى ليكرز.

مفاجأة القرن

وصفت الصحافة الأميركية المهتمة بكرة السلة صفقة انتقال جيمس من كافاليرز المنافس الدائم على الألقاب، إلى ليكرز المتراجع منذ سنوات بأنها مفاجأة القرن في كرة السلة.

تحد

المقربون من النجم الأسطوري أكدوا أن القرار جاء لرغبة الملك جيمس في خوض تحدٍ جديد، بعد أن فشل كليفلاند كافاليرز في الفوز بلقب الدوري، حيث خسر في النهائيات مجدداً أمام خصمه واريورز للسنة الثالثة على التوالي.

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يحاول جيمس كثيراً التشبه بالأسطورة مايكل جوردون، حيث طلب أن يرتدي دائماً مع الأندية القميص رقم 23، رقم قميص جوردون، بل وحتى مع المنتخب الأميركي في الأولمبياد ارتدى القميص رقم 6، وهو الرقم الذي كان يحمله جوردون مع المنتخب الأميركي.