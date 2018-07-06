هاميلتون يسعى لجائزة بريطانيا

المصدر: لندن - أ ف ب

يأمل بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون وفريقه مرسيدس، أن يضعا خلفهما «أسوأ عطلة نهاية أسبوع منذ فترة طويلة» عندما يخوضان جائزة بريطانيا الكبرى، المرحلة العاشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، التي تقام على حلبة سيلفرستون بعد غد.

ويسعى فريق «الأسهم الفضية» إلى تعويض خيبة الأمل بعد الصفعة التي تلقاها مع انسحابه المزدوج لأسباب ميكانيكية للمرة الأولى منذ عودته إلى الفورمولا واحد عام 2010، خلال جائزة النمسا الكبرى الأحد الماضي، لذا قال رئيس الفريق النمساوي توتو وولف «نحن مصممون على القتال بقوة على أرضنا من أجل أن نحقق نتيجة جيدة».