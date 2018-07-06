الفيصلي السعودي يجدد تعاقده مع عبد العزيز

المصدر: الرياض - د ب أ

أعلن مجلس إدارة نادي الفيصلي السعودي، برئاسة فهد المدلج، عن تجديد عقد عمر عبد العزيز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي، لمدة موسم واحد فقط.

ونشر الحساب الرسمي للنادي، عبر موقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت «تويتر»، تغريدة جاء فيها: «عمر عبد العزيز فيصلاوياً حتى نهاية 2019».

ومن جانبه، عبّر عبد العزيز عن سعادته البالغة باستمراره في صفوف الفريق للموسم المقبل، مؤكداً أنه أصبح جزءاً من النادي، ولا يمكن أن يرى نفسه خارج أسواره. وأشار اللاعب إلى أنه يرغب في تقديم مستوى يرضي عشاق ومحبي الفيصلي في الفترة المقبلة، بالتعاون مع زملائه. يذكر أن الفيصلي كان قد احتل المركز السادس في ترتيب جدول دوري المحترفين، الموسم الماضي، برصيد 35 نقطة.