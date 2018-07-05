هاوارد يستعد للانتقال إلى ويزاردز

المصدر: لوس أنجليس - أ ف ب

أشارت تقارير صحافية أميركية إلى أن لاعب كرة السلة دوايت هاوارد يستعد لتوقيع عقد انتقال إلى واشنطن ويزاردز المشارك في الدوري الأميركي للمحترفين، لمدة عام مقابل 5.3 ملايين دولار.

وأفادت صحيفة «أتلانتيك» الأميركية أنه في حال أراد لاعب الارتكاز المخضرم هاوارد الذي مضى على تواجده في ملاعب كرة السلة 15 عاماً، تغيير وجهته يتوجب عليه التفاوض مع فريقه الحالي بروكلين نتس، الذي تعاقد معه الشهر الماضي.

ولا يحق للاعبين توقيع العقود مع الفرق حتى الجمعة وفقاً لقوانين الانتقال الحر المطبقة في الدوري. وخاض هاوارد مع هورنتس الموسم المنصرم 81 مباراة بلغ خلالها معدله في المباراة الواحدة 16.6 نقطة.