فوز النجم الساحلي على اتحاد العاصمة ودياً

المصدر: تونس - صالح قادري

خاض النجم الساحلي أول من أمس، أول مباراة ودية له بقيادة مدربه الجديد شهاب الليلي، جمعته باتحاد العاصمة الجزائري المتواجد بمدينة سوسة من أجل القيام بمعسكر إعداد للموسم الجديد، وقد فاز النجم بنتيجة هدف دون رد سجله المصري عمرو مرعي. وقد استغل المدرب الليلي الفرصة ليختبر عدداً كبيراً من اللاعبين وليجرب بعض الخطط التكتيكية. وقد أعرب في نهاية المباراة عن رضاه على أداء الفريق ككل. وفي إطار مواصلة استعداداته لمواجهة الفريق السوازيلاندي، لحساب الجولة الثالثة من دور مجموعات رابطة أبطال أفريقيا، يخوض النجم مباراة ودية ثانية ستجمعه بالنادي الصفاقسي، وبيّن الليلي أنه حرص على التباري ودياً أمام فريق عريق بحجم النادي الصفاقسي، من أجل استكشاف أكثر ما يمكن من نقائص.