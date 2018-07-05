طفرة عمرانية بنادي كلباء

المصدر: كلباء - محمد فضل

يحظى نادي اتحاد كلباء بطفرة عمرانية بفضل جهود مجلس الإدارة الحالية وتم إكمال ملف غرف تبديل الملابس الخاصة بلاعبي المراحل السنية والألعاب الجماعية بمجموع 8 غرف لكل مبنى على حدة لتصبح جاهزة للموسم المقبل لاستقبال الفرق الزائرة، ولتنضم هذه الغرف إلى جانب استراحة خاصة بالسيدات والأطفال . وتحققت إنجازات عدة مؤخرا من خلال تغيير أرضية ملعب النادي الرئيس والملاعب الفرعية، والبدء في إنشاء مجلس الجماهير وصالة الألعاب القتالية، واكد عبد السلام الزعابي المدير التنفيذي للنادي أن مجلس الإدارة يهدف إلى تطوير شامل في كل مرافق النادي، وفي البنية التحية.