«كبد أبيدال» تثير ضجة في برشلونة

المصدر: برلين - دب ا

نفى نادي برشلونة ما ذكرته تقارير بالصحافة الإسبانية أمس، حول أنه جرى شراء «كبد» بطرق غير مشروعة عندما احتاج مدافع الفريق السابق إيريك أبيدال لعملية زرع كبد في عام 2012، وأثارت قضية «كبد أبيدال» ضجة في الشارع الإسباني بعد التقارير الصحافية المنتشرة أمس.

وذكر نادي برشلونة في بيان «بعد ما نشر بشأن عملية الزرع التي أجريت لإيريك أبيدال، ننفي بشكل قاطع وجود أي مخالفة... لا يمكن التشكيك في نزاهة أبيدال ونزاهة المؤسسة التي أنشأها بعد خضوعه للعملية».

وكانت فحوص طبية كشفت معاناة أبيدال في عام 2011 من سرطان في الكبد، وخضع لعملية زرع كبد في عام 2012.