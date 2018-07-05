500 مشارك في ملتقى نادي الحمرية

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أغلق نادي الحمرية الثقافي الرياضي مساء أمس باب التسجيل في فعالياته الصيفية. وبلغ عدد المشاركين 500 طالب، توافدوا منذ اللحظات الأولى لفتح باب التسجيل لحجز مقاعد لهم.

ويعد العدد الذي جرى تسجيله على مدى الأيام الثلاثة الماضية هو الأكبر من حيث أعداد المشاركين في الأنشطة الصيفية بأندية إمارة الشارقة حتى الآن.

وانتهت اللجنة العليا المنظمة لملتقى الحمرية الصيفي في نسخته الجارية من التسجيل الذي انتسب فيه (500 مشارك ومشاركة) وأعلن النادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي الانتهاء من عملية التسجيل خلال (3 أيام) من الانطلاقة، حيث شهد الملتقى إقبالاً واسعاً من أولياء الأمور لتسجيل الأبناء من مختلف الفئات والأعمار.