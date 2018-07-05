إدريس يطالب برئاسة نادي الهلال

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

فاجأ صلاح أحمد إدريس رئيس نادي الهلال الأسبق، مفوضية هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم، ودفع عبر محاميه الأستاذ محمد هاشم، بمكتوب رسمي، تضمن مطالبته بإعلانه رئيساً لنادي الهلال، وفائزاً بالتزكية في الفترة من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٧، وهي الفترة التي أسقطتها قرارات المحكمة القومية العليا دائرة المراجعة، وأيدتها المحكمة الدستورية بعدم أهلية اشرف سيد أحمد الكاردينال، بسبب إدانته في جريمة تمس الشرف والأمانة، وبالتالي، إسقاط الفترة التي تولى خلالها رئاسة نادي الهلال، وكشفت الأخبار عن صورة من نسخة الطلب المقدم، أن المفوضية تسلمت المكتوب.