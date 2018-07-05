عرض مغرٍ للاستغناء عن أزارو

المصدر: القاهرة ــ عماد الحسيني

وافق الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الأهلي المصري، على رحيل وليد أزارو مهاجم الفريق، بعدما تلقى النادي عرضاً من نادي فورتشن الصيني لشراء اللاعب مقابل 8 ملايين يورو، وتم رفع العرض إلى 9 ملايين ونصف المليون يورو، بينما تمسكت لجنة الكرة بمبلغ 10 ملايين من أجل الاستغناء عن المهاجم الأبرز في الفريق، وهو ما أوضحه الأهلي في خطاب رسمي وجهه إلى النادي الصيني. وعقدت لجنة الكرة اجتماعاً مع كارتيرون للإطلاع على رأيه حول الاستغناء عن المهاجم الشاب الذي تصدر قائمة هدافي الدوري المصري في الموسم الماضي.