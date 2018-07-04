تشامبرز يمدد عقده مع أرسنال

المصدر: لندن - أ ف ب

مدد المدافع الدولي الإنجليزي كالوم تشامبرز، أمس، عقده لفترة طويلة الأمد مع فريقه الحالي أرسنال لكرة القدم، في سعيه لحجز مركز أساسي له في التشكيلة الموسم المقبل. ويسعى ابن الـ 23 عاماً، الذي توقفت مسيرته الدولية منذ انضمامه ألي نادي «المدفعجية» قادماً من ساوثمبتون عام 2014، إذ خاض آخر مباراة دولية له من أصل مبارياته الأربع قبل أربعة أعوام، لاكتساب ثقة المدرب الجديد الإسباني أوناي إيمري، الذي حل بدلاً من الفرنسي أرسين فينغر، وإثبات أنه يستحق اللعب أساسياً.

ولعب تشامبرز في مركز الظهير الأيسر تحت إشراف فينغر، لكنه في الأصل يلعب في مركز قلب الدفاع، وسوف يدخل بمنافسة لحجز مركزه داخل المستطيل الأخضر مع لاعبين أثبتوا جدارتهم، على غرار الفرنسي الدولي لوران كوسييلني، والوافد الجديد اليوناني باباستاتوبولوس، الذي وقع عقداً مقابل 17.7 مليون جنيه إسترليني.