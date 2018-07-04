رحلة ترفيهية للمشاركين في ملتقى الذيد

المصدر: الذيد - البيان الرياضي

نظّم الملتقى الصيفي بنادي الذيد رحلة ترفيهية لمنتسبيه إلى مركز الميغامول بالشارقة، وتأتي هذه الرحلة ضمن أنشطة النادي الصيفية بهدف قضاء الشباب أوقات مسلية بين الألعاب والترفيه، في إطار البرنامج الصيفي للنادي التابع لمجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة. رافق المشاركين كل من المشرفين معمر العلاف ونديم النقشبندي وعمرو حامد وسامح يحيى ومحمد الموسى، واستمتع المشاركون في العروض الترفيهية ومشاهدة السينما ثلاثية الأبعاد، حيث أبدوا تفاعلاً مفعماً بالحيوية والنشاط.