الصفاقسي يفوز ودياً على وفاق سطيف

المصدر: Ⅶتونس - صالح قادري

تمكن النادي الصفاقسي من الفوز بنتيجة عريضة أمام وفاق سطيف الجزائري (3-0)، في المباراة الودية التي جمعتهما أول من أمس بالمركب الرياضي بحمام بورقيبة، حيث يؤدي الفريقان معسكر إعداد، سجل أهداف النادي الصفاقسي كل من فراس شواط في مناسبتين ومحمد عمر بوراوي، وسوف يخوض اليوم الفريقان مباراة ودية ثانية. وكان النادي الصفاقسي قد فاز في أول مباراة ودية جمعته بفريق طبرقة من الدرجة الثالثة بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل.

من جهة ثانية فشلت صفقة تعاقد النادي الأفريقي مع المدرب الأسباني بينيتو، حيث فاجأ المدرب مسؤولي الأفريقي بمضاعفة طلباته من 70 ألف دينار تونسي إلى 140 ألف دينار شهرياً، بالإضافة إلى بعض الامتيازات الأخرى، كما وضع شرطاً آخر وهو إبرام العقد لمدة ثلاث سنوات كاملة.