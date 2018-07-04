التعاون السعودي يضم الرويلي

المصدر: الرياض - د ب أ

أعلن نادي التعاون السعودي أول من أمس الاثنين عن إتمام تعاقده مع حمدان الرويلي، قادماً من نادي العروبة. ويمثل اللاعب صاحب الـ23 عاماً صفوف التعاون لمدة موسمين مقبلين مع أفضلية التجديد لموسمين إضافيين.

ونشر الحساب الرسمي لنادي التعاون، عبر شبكة التواصل الاجتماعي، تويتر: «أنهت إدارة النادي إجراءات التوقيع رسمياً مع لاعب نادي العروبة حمدان الرويلي -23 عاما- لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسمين إضافيين».

وكان التعاون قد أعلن قبل ساعات قليلة عن ضم البرتغالي هيلدون أوجوستو لمدة موسمين أيضاً. ويسعى التعاون لتدعيم صفوف الفريق للظهور بمستوى مميز خلال الموسم المقبل.