تأهل فيدرر ووليامس في ويمبلدون

المصدر: ويمبلدون - أ ف ب

تأهل السويسري روجيه فيدرر والشقيقتان الأميركيتان سيرينا وفينوس وليامس، والدنماركية كارولاين فوزنياكي، إلى الدور الثاني من بطولة ويمبلدون الإنجليزية لكرة المضرب، ثالث البطولات الأربع الكبرى، فيما خرجت الأميركية سلون ستيفنز والأوكرانية ايلينا سفيتولينا والبلغاري غريغور ديميتروف.

وبدأ فيدرر حملة الدفاع عن لقبه، وحقق فوزاً سهلاً على الصربي دوشان لايوفيتش، وسيلاقي في الدور المقبل السلوفاكي لوكاس لاسكو، الذي فاز على الفرنسي بنجامان بونزي. وبات الدور الثاني في لندن تقليدياً بالنسبة إلى فيدر الذي خرج منه آخر مرة في 2002.