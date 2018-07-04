«فيفا» يهدد نيل شندي بالهبوط

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

تسلم الاتحاد السوداني لكرة القدم خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، موجهاً لنادي النيل شندي، يمنحه من خلال الخطاب فرصة أخيرة حتى التاسع من أغسطس المقبل لسداد مستحقات المدرب البرازيلي جوزيف روبن، الذي عمل مديراً فنياً للفريق عندما كان يشارك في مسابقة الدوري الممتاز، وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) هبوط الفريق للدرجة الثانية في حال عدم سداد المستحقات المالية للمدرب البرازيلي.

من جهة أخرى تقدم رئيس اتحاد كرة القدم السوداني، كمال شداد، الذي يتولى بنفسه متابعة الأرقام المالية، الواردة في ميزانيات سابقة، باستفسار لمتجر للمعدات الرياضية، بالعاصمة الخرطوم، حول مبلغ مالي ضخم. والتقى شداد مالك المتجر، مطالبًا إياه بإثبات حصول متجره، على أكثر من 400 ألف يورو، مقابل تسليم معدات رياضية للاتحاد.