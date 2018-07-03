فرسان الإرادة جاهزون للتحدي في «الألعاب العالمية»

المصدر: Ⅶإثلون - معتز بكر

أعلن نجوم ونجمات منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم للشباب المشارك في مسابقتي السباحة وألعاب القوى في الألعاب العالمية للكراسي المتحركة والبتر للشباب، في مدينة إثلون إيرلندا، عزيمتهم على انتزاع الميداليات، في البطولة الكبيرة التي تضم نخبة من اللاعبين الدوليين يمثلون 16 دولة.

وأكد رضا سوداني مدرب منتخبنا الوطني للشباب، أن فرسان الإرادة الإماراتيين على قدر التحدي والمسؤولية الملقاة على عاتقهم، لرسم صورة طيبة عن رياضة أصحاب الهمم بالدولة، وقال إن ما شاهده أثناء أداء مرانهم الأول بإيرلندا، مبشر، ويدل على روح الإصرار والعزيمة الموجودة باللاعبين، ونأمل كل النجاح والتوفيق لجميع اللاعبين، والعودة لأرض الوطن متوجين بمختلف الميداليات الملونة.

وأشار إلى أن مثل هذه البطولات العالمية، تحتاج إلى الكثير من الإعداد، مبيناً أن فئة الشباب هم نواة المستقبل، وهناك مستويات قوية في الألعاب، حيث تشارك العديد من الدول التي تمتلك أبطال العالم في سباق الكراسي المتحركة، مثل تايلاند الجدير بالذكر أن منتخبنا يشارك ضمن أكبر 4 وفود في الألعاب، وتضم البعثة 11 لاعباً ولاعبة في ألعاب القوى والسباحة.