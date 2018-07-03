إدارة نادي بني ياس تحسم ملف الأجانب قريباً

المصدر: Ⅶأبوظبي - أحمد عيسى

أكد مجلس إدارة نادي بني ياس أنه قطع خطوات متقدمة في ملف التعاقدات مع الرباعي الأجنبي لفريق الكرة الاول ، مبيناً أنه سيكشف عن أسماء النجوم الجدد الأسبوع المقبل، جاء ذلك بعد اجتماع للمجلس أول من أمس ناقش خلاله العديد من الملفات المتعلقة بنشاط كرة القدم بالنادي، على رأسها ملف التعاقدات.

وأكدت إدارة النادي أنها بصدد التعاقد مع عناصر من المواطنين بعد كسب توقيع كل من فهد الظنحناني وفواز عوانة.

وناقش المجلس إعداد فريق الكرة وإقامة معسكره الإعدادي الخارجي في هولندا، وتقرر تجديد الثقة في الجهاز الفني لفريق الرديف مع تنظيم معسكر خارجي للفريق، وتقرر دعم فرق الأكاديمية والمراحل السنية بمدربين من أصحاب الكفاءة .