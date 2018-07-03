الحضري يعود إلى الإسماعيلي

المصدر: Ⅶالقاهرة -عماد الحسيني

عاد الحارس المصري الدولي عصام الحضري لقيادة عرين الإسماعيلي، وأعلن النادي ضم الحضري في صفقة انتقال حر، ولاقت الصفقة ترحيب الجزائري نور الدين مضوي، مدرب الفريق بسبب خبرة الحضري، فضلا عن تقديمه مستوى جيداً مع المنتخب في المباراة الأخيرة التي خاضها أمام السعودية بدور المجموعات في مونديال روسيا.

ولعب الحضري صاحب الـ (45 عاما) في الموسم الماضي للتعاون السعودي، وسبق له اللعب في الإسماعيلي مرتين سابقتين في موسمي (2009 - 2010) و(2014 - 2015). وكان مرشحاً لتدريب حراس مرمى المنتخب المصري ضمن الجهاز الفني الجديد، وجاء تعاقد الإسماعيلي مع الحضري بعد رحيل محمد عواد إلى الوحدة السعودي.