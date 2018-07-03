154 مليوناً تنقل ليبرون جيمس إلى ليكرز

المصدر: لوس انجليس - ا ف ب

يخوض نجم كرة السلة الأميركية ليبرون جيمس تجربة جديدة مع لوس انجليس ليكرز، الساعي الى استعادة أمجاده، في عقد لأربع سنوات تبلغ قيمته 154 مليون دولار، حسب ما أوضح وكيل أعماله وجاء في بيان للشركة «كلاتش سبورتس غروب» التي تدير أعمال اللاعب.

وليبرون جيمس هو أفضل لاعب في الدوري الأميركي للمحترفين أربع مرات، وأفضل لاعب في البلاي أوف ثلاث مرات، وشارك في مباراة أول ستارز 14 مرة، وفاز بذهبيتين أولمبيتين، وينظر إليه كمنافس لمايكل جوردان نجم شيكاغو بولز المعتزل، على لقب أفضل لاعب في تاريخ البطولة. ولقي خبر انضمام جيمس إلى ليكرز ترحيبا كبيرا من نجوم اللعبة ومشاهير هوليوود. ويسعى ليكرز الذي حقق في الموسمين الماضيين أسوأ نتائج في تاريخه ولم يتأهل إلى «البلاي أوف» منذ 2013، إلى تعزيز صفوفه واستعادة ريادته.