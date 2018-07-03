كأس العالم للتنس تعود في 2020

المصدر: باريس - أ ف ب

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للتنس، عودة مسابقة «كأس العالم للمنتخبات»، على أن تنطلق اعتباراً من 2020 في أستراليا، مع احتمال كبير أن تشهد المسابقة الجديدة تنافساً مع مسابقة كأس ديفيز، بعد إدخال إصلاحات على بطولات اللعبة. وقال رئيس رابطة اللاعبين المحترفين كريس كيرمود، في بيان: «هذا الحدث يحظى بإمكانات هائلة، ويعطي انطلاقة موسم التنس الحد الأدنى من التأثير في الروزنامة الموضوعة في بداية الموسم»، وقال: نتطلع بقوة إلى العمل مع الاتحاد الأسترالي لكرة المضرب لجعل هذا المشروع حقيقة.

وتشهد المسابقة في حلتها الجديدة، مشاركة 24 منتخباً تمهد للموسم من أستراليا، وتصل قيمة جوائزها إلى 15 مليون دولار وتمنح اللاعبين أيضاً نقاطاً في التصنيف العالمي، من دون أن يتم تحديد عدد النقاط المحتسبة.