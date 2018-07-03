مجلس نادي المريخ «شرعي»

المصدر: Ⅶالخرطوم - حسن فاروق

أعلن الاتحاد السوداني لكرة القدم شرعية مجلس نادي المريخ المنتخب وفقاً لما تبين للجنة المكلفة بالتحقيــق في الموضوع برئاسة معتصم عبد السلام، وتقرر توجــيه النادي بعقــد جمعية عمــومية لإجازة النظام الأساسي لنادي المريخ في موعد أقصــاه 10 أغسطــس المقبل تحــت إشــراف الاتحــاد السودانــي لكــرة القدم، وعقــد «عمومــية انتخابيــة» لاختيار مجلس الإدارة في موعد لا يتجاوز 13 سبتمبر المقبل.

وأشــار اتحاد الكــرة أن اللجنة المكلفة بالتحقيق تبين لها ثبوت استقالة اثنين فقط من الأعضاء هما الأمين العام لمجلس إدارة نادي المريخ طارق سيد المعتصم وعضو مجلس الإدارة معتصم مالك، ولم تستدل اللجنة على المستندات الدالة على استقالة العضوين عمر محمد عبد الله وأحمد مختار

وأكــدت اللجنــة أنه تم رفــض استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة محمد جعفر قريش في اجتماع مجلس إدارة نادي المريخ يوم 26 مايو الماضي، كما رفضت استقالة العضو خالد أحمد المصطفي في 19 يونيو الماضي.