إنجاز جديد لمنتخب شرطة الإمارات في الرماية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حقق منتخب شرطة الإمارات للرماية إنجازاً جديداً، يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققها خلال مشاركاته في بطولات الرماية على المستوى الإقليمي والعربي والدولي، حيث حصل المنتخب على المركز الأول للفرق، كما حصل الرامي المساعد أول ظاهر حمد العرياني على المركز الأول في الفردي، وحصل الرامي المساعد أول خالد سعيد الكعبي على المركز الرابع على المستوى الفردي، ضمن مشاركتهم لأول مرة في البطولة الدولية المفتوحة لرماية الإطباق، التي أقيمت في جمهورية روسيا البيضاء خلال الفترة من 26-28 يونيو الماضي. وأكد العميد محمد حميد دلموج الظاهري رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، أن تتويج الرامي العرياني والرامي الكعبي، يعد ثمرة دعم القيادة للرياضة والرياضيين.