خازار ينفرد بصدارة «دولية دبي لشطرنج الناشئين»

المصدر: دبي-البيان الرياضي

انفرد لاعب أذربيجان بابازاده خازار، بصدارة بطولة دبي الدولية لشطرنج الناشئين 2018، برصيد 6 نقاط، وذلك بعد فوزه على اللاعب الفلسطيني راجي صايل أبو الزين، ومستفيداً من تعثر المصنف الأول الهندي روناك سادواني، بالتعادل مع الأذربيجاني أحمد زاده أحمد. وحل 8 لاعبين في المركز الثاني، بفارق نقطة عن المتصدر، هم روناك سادواني وأحمد زاده والهندي فيشال شوداري والإماراتي حمد عصام والأرميني أكوبيان إدوارد والأذري مصطفيف فريد والأوزبكي سالييف عزيز والإماراتي سعود جابر. وأسفرت بعض نتائج الجولة السادسة، عن فوز أكوبيان إدوارد على رافائيل.