سباقات الهجن تحيي ذكرى عبدالعزيز بن راشد النعيمي

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

شهد ميدان السوان لسباقات الهجن في رأس الخيمة، فعاليات مهرجان رياضة الهجن لسن الحقاقا والفطامين الذي نظمته لجنة إحياء ذكرى الشيخ عبدالعزيز بن راشد النعيمي بمناسبة «عام زايد»، وذلك تحت رعاية الشيخ محمد بن عبد العزيز النعيمي.

وشهدت فعاليات المهرجان مشاركة واسعة من جانب أصحاب وملاك الهجن العربية الأصيلة، إلى جانب الفقرات التراثية والشعبية الإماراتية العريقتين. وتوجه رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان الشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي بالشكر إلى الشيخ محمد بن عبدالعزيز النعيمي لدعمه رياضة الهجن، ورعايته للمهرجان بهدف المحافظة على هذه الرياضة الأصيلة بين أبناء القبائل وتشجيعها في نفوس الأجيال الناشئة، كونها الرياضة التراثية الأصيلة المتوارثة عن الآباء والأجداد.