تشكيل مجلس وفاق لإدارة نادي المريخ

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

حصلت اللجنة العليا الخاصة بحل أزمة المريخ، على موافقة لجنة التسيير والمجلس المنتخب على تشكيل مجلس وفاقي معين لمدة محددة، لإدارة شؤون النادي وإقامة جمعية عمومية، وينتظر أن تعقد اللجنة العليا اجتماعاً لوضع الملامح النهائية للاتفاق، قبل أن تجتمع مجدداً بمكتب والي الخرطوم بقيادة اللجنة العليا وممثلي الطرفين، بجانب بعض القيادات المريخية.

فيما أفادت أخبار ببروز اتجاه داخل الاتحاد السوداني لكرة القدم، لتأخير اجتماع مجلس الإدارة الذي حدد له أمس ليعقد في لاحق خلال اليوم ذاته. وتضاربت الأخبار حول الموقف من مبادرة الوفاق، فقد أكدت أخبار أن المبادرة لم تجد القبول الكامل من الطرفين، وأن تهديدات بالاستقالة قد برزت منهما.