سيطرة ثلاثية على «شطرنجية الناشئين»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

واصل لاعبو الإمارات والهند وأذربيجان، صدارتهم لبطولة دبي الدولية للناشئين 2018 في نسختها الخامسة عشرة والمقامة حاليا بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة، حيث أقيمت أول من أمس فعاليات الجولة الرابعة، وحافظ لاعبو القمة على مواقعهم في الترتيب العام، فعلى الطاولة الأولى تمكن المصنف الأول الهندي روناك سادواني من تحقيق فوز سهل على الكازاخستاني اريان حسنوف، في الوقت الذي نجح فيه المصنف الثاني في البطولة، الأذربيجاني أحمدزاده أحمد من تحقيق الفوز على الأوزباكستاني عزيز سلاف، فيما فاز الأذربيجاني بابازاده خازار على الأرميني تيجران جزاريان.