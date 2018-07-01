وفاة أسطورة ألعاب القوى شفينسكا

المصدر: موسكو - د ب أ

أعلن الاتحاد البولندي لألعاب القوى أمس، وفاة النجمة والبطلة الأولمبية السابقة، البولندية إيرينا شفينسكا عن عمر يناهز 72 عاماً.

وأحرزت نجمة سباقات العدو شفينسكا سبع ميداليات أولمبية، منها ثلاث ذهبيات توجت بها في سباقات 4 × 100 متر في طوكيو 1964 و200 متر في مكسيكو سيتي 1968 و400 متر في مونتريال 1976.

كذلك حققت شفينسكا عشرة أزمنة قياسية عالمية وتعد، طبقاً للاتحاد الدولي لألعاب القوى، الوحيدة بين الرياضيين الذكور والإناث، التي حطمت الزمن القياسي العالمي لجميع سباقات 100 متر و200 متر و400 متر. وكانت شفينسكا، التي تحظى بشعبية هائلة، قد تولت منصب رياضي إلى جانب عضوية اللجنة الأولمبية الدولية، بعد نهاية مسيرتها الاحترافية.