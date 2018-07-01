مجلس إدارة الهيئة يستعرض مسودة القانون الرياضي في الإمارات

المصدر: دبي- البيان الرياضي

‏‫استعرض مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه الخامس في مقر الهيئة العامة بدبي الخميس الماضي، برئاسة معالي محمد خلفان الرميثي، المسودة الأولى للقانون الرياضي، التي أعدتها اللجنة المكلفة برئاسة سعيد عبدالغفار وعبد العزيز النومان، ومحمد شريف العوضي، وحميد راشد الشامسي، إضافة إلى بدر الحمادي من مكتب الشؤون القانونية في الهيئة العامة. وتم خلال الاجتماع، تدوين الملاحظات ومناقشة الخطة الزمنية لإطلاق القانون، والذي سيحدد ماهية الرياضة، والهدف منها، والأدوار والمسؤوليات بين الجهات الاتحادية والاتحادات الرياضية، بما يتناسب مع قانون وسياسة الدولة.

كما استعرض المجلس نشاط اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات خلال الفترة السابقة، واطلع على خططها المستقبلية التي تم وضعها من قبل اللجنة لمناقشتها.