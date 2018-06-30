الزوراء يواصل صدارة الدوري العراقي

المصدر: بغداد - عراق أحمد

عزز فريق الزوراء العراقي صدارة ترتيب الدوري الممتاز، بتغلبه على الطلبة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الشعب الدولي، في إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

وافتتح احمد فاضل التسجيل للنوارس في الدقيقة التاسعة، ثم أضاف زميله مهند عبد الرحيم الهدف الثاني في الدقيقة 47 من عمر اللقاء. وبهذا الفوز عزز الزوراء صدارته للدوري، برصيد 81 نقطة، فيما توقف رصيد الطلبة عند النقطة 38 في المركز الرابع عشر.

وفي بقية المباريات، تغلب فريق القوة الجوية على مضيفه زاخو 1-0، بهدف امجد راضي في الدقيقة 15، وبذات النتيجة تغلب النفط على فريق الحسين عن طريق محمد داود في الدقيقة الخامسة.