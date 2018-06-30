15 لاعباً يتصدرون «دولية دبي لشطرنج الناشئين»

المصدر: دبي- عدنان الغربي

تصدر 15 لاعباً ولاعبة من الإمارات والهند وأذربيجان صدارة بطولة دبي الدولية للناشئين للشطرنج 2018 بنهاية الجولتين الثانية والثالثة أول من أمس، برصيد 3 نقاط، بينما جاء 4 لاعبين في المركز الثاني بـ2,5 نقاط واحتل 44 لاعبا المركز الثالث بنقطتين.

و تقام البطولة التي انطلقت الأربعاء الماضي، على كأس الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، بمشاركة 140 لاعبا ولاعبة من 18 دولة وتختتم فعالياتها الثلاثاء المقبل.

وأسفرت نتائج الجولة الثالثة عن فوز المصنف الأول الهندي روناك سادواني على مواطنه هاديماني انوب وفوز المصنف الثاني في البطولة الأذري أحمد زاده أحمد على حساب لاعبنا صالح سالم البلوشي، وتغلب المصنف الثالث الأذري بابازاده خازار على الهندي شاروان رافايل، واستكمل الأرميني أدوارد أكوبيان سلسلة انتصاراته بتغلبه على لاعبنا إبراهيم أحمد، بينما فاز لاعبنا حمد عصام على اللاعبة الهندية زينا رياد وحسم التعادل لقاء عيسى البلوشي وعبدالله الحمادي.

وشهدت الجولة الثانية فوزا سهلا للهندي روناك سادواني على لاعبنا أحمد العولقي وفوز الأذري أحمد زاده أحمد على لاعبتنا أحلام راشد، وتغلب بابازاده خازار على لاعبنا طلال البلوشي وفاز ادواردو اكوبيان على لاعبنا أنس المنصوري وفاز العراقي إسماعيل خليل طارق على لاعبنا زايد القايدي. وأكد مهدي عبد الرحيم الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للشطرنج أن بطولة دبي الدولية للناشئين علامة مضيئة للشطرنج العالمي، حيث شكلت محطة مهمة من المحطات التي مر بها الجيل الجديد لأبطال العالم وابرز المصنفين.