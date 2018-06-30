فتيات الشارقة للشطرنج إلى معسكر جورجيا

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تغادر 12 لاعبة من نادي فتيات الشارقة للشطرنج من مختلف الفئات العمرية إلى جورجيا اليوم، لإقامة معسكر تحضيري يمتد من 1 إلى 12 يوليو المقبل.

ويتضمن المعسكر المشاركة في بطولة بلدية باتومي الدولية الرابعة للشطرنج التي تشهد إقبالاً مكثفاً من الدول العربية والأوروبية والآسيوية.

وتم الإعلان عن تفاصيل المعسكر وبرنامجه الزمني، خلال الاجتماع الفني الذي عقد بمقر نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، بحضور كريمة حسن المعيني رئيس مجلس إدارة النادي ورئيسة الوفد ونوره محمد صالح مديرة الوفد ود. شيماء أحمد نبيه المدير التنفيذي للنادي واللاعبات المشاركات في المعسكر من الفئات السنية المختلفة ومدربي النادي. وكشفت المعيني أن الوفد يتشكل من لاعبات متميزات، حققن نتائج جيدة على الصعيد المحلي والدولي.