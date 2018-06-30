الأكاديمية الدولية تنظم دورة المستوى الثاني لبناء الأجسام

المصدر: دبي - فائز بجبوج

انطلقت أمس دورة المستوى الثاني لبناء الأجسام والقوة البدنية، التي تنظمها الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام والقوة البدنية، وتختتم اليوم تحت إشراف وإدارة الاتحاد الدولي واتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية، وستركز الدورة على كيفية تطوير مهنة مدربي بناء الأجسام واللياقة البدنية والمساعدة في تطوير المؤهلات العلمية والمهنية والمعرفة الكاملة عند مدربي بناء الأجسام والقوة البدنية والمهتمين بها.

وكانت دورة المستوى السادس المتقدم التي نظمتها الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام والقوة البدنية في دبي، قد شهدت مشاركة قياسية من المدربين والمدربات، والمهتمين بالشأن البدني.