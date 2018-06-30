المخيم الصيفي البحري في دبا الحصن اليوم

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تحت شعار «عش حياة البحر»، ينطلق اليوم المخيم الصيفي البحري الذي ينظمه نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي بدبا الحصن للأعمار من 5 وحتى 16 سنة، ويستمر حتى يوم 5 يوليو المقبل، والذي يتوقع له أن يشهد مشاركة واسعة للتلاميذ والطلبة خلال عطلة الصيف المدرسية.

وكان نادي الشارقة للرياضات البحرية برئاسة علي سالم المدفع، رصد كل الإمكانيات المتاحة لنجاح النسخة الأولى من المخيم الصيفي، الذي تشهده مدينة دبا الحصن لأول مرة، والذي تم اعتماده ليكون أحد الأنشطة التي ينظمها النادي على مدار الموسم بجانب المخيم الصيفي البحري في مدينة الشارقة، والذي سيقام للعام الثاني هذا الموسم في الفترة من 10 إلى 16 يوليو المقبل ببحر الخان بالشارقة.