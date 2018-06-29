بيتروس: انتقالي للنصر السعودي مفاجأة

المصدر: الرياض - د ب أ

وصف البرازيلي أراوجو بيتروس، المنضم حديثاً لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، تعاقده مع الفريق بـ«المفاجأة»، موضحاً أنه سعى بقوة من أجل استفادة ساوباولو مادياً من انتقاله لصفوف أي ناد آخر.

وقال بيتروس في تصريحات لوسائل الإعلام البرازيلية عقب مران فريقه السابق ساوباولو: «عندما وصلت إلى ساوباولو في اليوم الأول بالنادي كنت في وضع معقد للغاية معهم، لكن الآن أغادرهم وأنا في قمة السعادة». وأضاف: «بالتأكيد لم أكن أفضل لاعباً جاء إلى ساوباولو ولست حتى من أفضل اللاعبين لكن ما يجعلني فخوراً هو أنني ساعدت هذا الفريق كثيراً وتمكنت من إنقاذه».